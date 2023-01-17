В красной зоне поликлиники Кузбасса продавали колбасу

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В одной из поликлиник Прокопьевска оказывают не только медицинские услуги, но и продают мясную продукцию. Минздрав и Росздравнадзор проведут проверку.

В одной из поликлиник Прокопьевска оказывают не только медицинские услуги, но и продают мясную продукцию. По словам местных жителей, на продаже колбасы в медучреждении не ограничились. В здании также есть страховая компания и парикмахерская, которые располагаются за дверью с надписью «Красная зона», пишет Сибдепо.

Как отмечают прокопчане, все магазины и другие дополнительные услуги находятся в этой поликлинике уже давно.

«Эта мясная лавка в поликлинике уже лет эдак 10, не меньше»,- рассказал житель города.

После того, как местные жители сообщили о подобном нарушении в поликлинике, в Минздраве и Росздравнадзоре заявили, что проведут проверку.

Напомним, что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за всплеска инфекции.