В Новосибирске 1 февраля начнут демонтаж новогодних украшений

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В феврале в Новосибирске начнут разбирать новогодние декорации.

В Новосибирске с 1 февраля в центре Новосибирска начнётся демонтаж новогодних украшений. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

«Основные украшения будут убираться с 1 февраля. В первую очередь улица Ленина, для возобновления проезда по ней. Районы сами определят, когда всё убрать», — прокомментировала она.

Декорации также демонтируют в Театральном сквере, а позже — на Михайловской набережной.

В субботу, 7 января, завершился проект «Новосибирск — Новогодняя столица России», мэр Анатолий Локоть передал титул и символ проекта, умную цифровую снежинку, главе Суздаля Сергею Сахарову. В этом году в Новосибирске жители города сами создали такую снежинку в специальной программе.

«Мы прощаемся со званием Новогодней столицы России и сегодня от всей души дарим нашу умную, цифровую снежинку тысячелетнему древнему Суздалю, где сконцентрирована вся история России», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, Новосибирск 9 января 2022 получил титул новогодней столицы России от Нижнего Новгорода. В 2023-2024 статус «Новогодней столицы России» принял Суздаль, которому в 2024 году исполнится 1000 лет.