В Новосибирске критики и зрители прокомментировали успех фильма «Чебурашка»

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Новосибирские зрители и критики объяснили успех вышедшего в прокат 17 дней назад фильма «Чебурашка».

Вышедший в прокат 1 января ремейк советского мультфильма «Чебурашка» пользуется спросом — билеты, даже через 17 дней, раскупают даже на утренние сеансы. Зрители и критики объяснили «BFM-Новосибирск» причины успеха детского фильма.

«У нас есть традиция: мы в новогодние праздники всегда всей семьей ходим в кино. У нас с мужем небольшой отпуск, у детей каникулы – это возможность побыть вместе. Для семейного просмотра хотелось чего-то доброго и светлого. «Чебурашка» идеально подошел», — заявила одна из зрительниц.

Сибирячка также добавила, что двое детей, 8 и 11 лет, изначально скептически относились к фильму, но изменили мнение по ходу просмотра картины.

«Все устали от злости и агрессии. Людям хочется чего-то уютного и доброго. Да, сюжет у фильма незамысловатый. Но вряд ли это недостаток, когда речь идет о кино, на которое можно ходить с детьми. И по техническому исполнению мне тоже всё понравилось», — поделилась мнением другая зрительница.

За 15 дней «Чебурашка» собрал кассу более чем в 4 млрд рублей, что является абсолютным рекордом для российского фильма в отечественном кинопрокате. По мнению экспертов, причинами такого успеха стали верный выбор героя, который понравится представителям разных поколений, грамотная игра на ностальгии взрослых по советскому детству, хороший актерский состав и выбор даты выхода картины во время новогодних праздников.

«Успех «Чебурашки» в очередной раз показал, что формула успешного проката остается прежней. Кинотеатры зарабатывают на больших проектах и в период праздников. У нас и раньше кинотеатры раньше так и жили: от праздничных дат до праздничных дат. Именно это во многом определило его феноменальный успех», — заявил кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.

Ранее киножурналист Давид Шнейдеров поделился своим мнением о «Чебурашке», отметив, что картина не смогла бы побороться со второй частью фильма «Аватар», если бы второй фильм вышел в официальный прокат.