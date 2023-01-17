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В Новосибирске назвали источник появления кори

Фото В Новосибирске назвали источник появления кори
Фото В Новосибирске назвали источник появления кори

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Стал известен источник появления кори в Новосибирской области.

Во время пресс-конференции заместитель министра здравоохранения заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова рассказала о первом заболевшем корью в Новосибирской области.

Так называемый «нулевой пациент» привез вирус с собой из средней Азии. Этот случай был зафиксирован в ноябре 2022 года. При этом, Самойлова уточнила, что этот очаг заболевания не получил серьезного распространения.

Напомним, 9 января четыре новых очага заболевания корью обнаружили в Бердске. Об этом сообщила главврач центральной районной больницы Елена Тоцкая.

Вакцинировать население области от кори планируют до 1 февраля 2023 года. Корь сопровождается сыпью и обычно проходит тяжело. Её осложнения — пневмония, отит, ларингит, трахеобронхит, стоматит. Реже встречаются неврологические осложнения, которые приводят к очень тяжелым последствиям. Также болезнь крайне опасна для беременных женщин.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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