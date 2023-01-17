В Новосибирске обсуждают отмену прямых выборов мэра

Фото: мэрия Новосибирска

Прямые выборы мэра могут отменить в Новосибирске.

Члены Общественной палаты Новосибирской области ведут отмену прямых выборов мэра. Об этом сообщает «Аиф-Новосибирск». О результатах обсуждения станет известно в ходе заседания 26 января.

Сегодня Новосибирск входит в шестёрку российских городов, где остались прямые выборы мэра, а также единственным миллионником с таким статусом. Сейчас прямые выборы мэров сохранены в Хабаровске, Якутске, Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотский автономный округ), Улан-Удэ (Бурятия) и Новосибирске.

Сообщается, что Общественная палата обсудит актуальность вопроса и опыт отмены прямых выборов в других регионах.

Отметим, что к обсуждению инициативы в Новосибирске пришли в конце прошлого года. Тогда мэр Анатолий Локоть заявил, что не готов рассуждать на тему отмены прямых выборов градоначальника.

«Я такую инициативу не слышал. Поэтому и рассуждать на эту тему не готов», — сказал Локоть в ходе «Часа прессы» 22 декабря.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал мнение по поводу инициативы Кремля об отмене прямых выборов мэров.