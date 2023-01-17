В Новосибирске обсуждают отмену прямых выборов мэра

Фото: мэрия Новосибирска
Прямые выборы мэра могут отменить в Новосибирске.
Члены Общественной палаты Новосибирской области ведут отмену прямых выборов мэра. Об этом сообщает «Аиф-Новосибирск». О результатах обсуждения станет известно в ходе заседания 26 января.
Сегодня Новосибирск входит в шестёрку российских городов, где остались прямые выборы мэра, а также единственным миллионником с таким статусом. Сейчас прямые выборы мэров сохранены в Хабаровске, Якутске, Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотский автономный округ), Улан-Удэ (Бурятия) и Новосибирске.
Сообщается, что Общественная палата обсудит актуальность вопроса и опыт отмены прямых выборов в других регионах.
Отметим, что к обсуждению инициативы в Новосибирске пришли в конце прошлого года. Тогда мэр Анатолий Локоть заявил, что не готов рассуждать на тему отмены прямых выборов градоначальника.
«Я такую инициативу не слышал. Поэтому и рассуждать на эту тему не готов», — сказал Локоть в ходе «Часа прессы» 22 декабря.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал мнение по поводу инициативы Кремля об отмене прямых выборов мэров.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают