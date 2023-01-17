В Новосибирске приговорили выносившего с работы реактивы «взрывника»

Коллаж Сиб.фм: фото ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления Судебного департамента Новосибирской области

В Ленинском районном суде Новосибирска приговорили бывшего сотрудника завода за хранение взрывчатых веществ.

Уголовное дело на Алексея Дейхина завели в конце 2021 года. Тогда у него дома обнаружили 763,5 грамма дымного пороха. Сам мужчина объяснил, что последние 18 лет имел возможность выносить домой реактивы, если у них заканчивался срок годности.

«Дейхин А.Н. написал явку с повинной, вину в содеянном признал полностью и раскаялся», — сообщили в Ленинском районном суде.

Алексея Дейхина обвинили по части 1 статьи 222-1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Но в последующем суд исключил из обвинения «незаконное приобретение» взрывчатых веществ – это ходатайство поддержал гособвинитель.

«Приговором Ленинского районного суда г. Новосибирска от 16.01.2023 Дейхин А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222-1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, со штрафом в размере 10 000 рублей,

- добавили в Ленинском районном суде. – Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года».

До приговора Алексей Дейхин находился в СИЗО, поэтому на последнем судебном заседании «взрывник» был освобождён из-под стражи.

Также напомним, что осенью прошлого года в Советском районном суде одному из кустарных взрывников дали три года лишения свободы за хранение взрывчатки и гранат РГД.