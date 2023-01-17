В Новосибирске сгорел автомобиль на улице Зыряновская

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске вечером 16 января загорелся автомобиль.

В понедельник, 16 января, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся автомобиль. К приезду пожарных пламя полностью охватило машину. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

В комментариях предположили, что модель автомобиля — LADA Niva Travel (также известный как Chevrolet Niva).

Сотрудники МЧС потушили горящую машину. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал о пожаре на складе площадью 1805 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Очевидцы происшествия сообщили, что перед пожаром слышали взрывы.

Также на взлётной полосе аэропорта Толмачево загорелся самолёт. На кадрах с места инцидента видно, что у самолета горит правое крыло, предположительно, источник возгорания находился в зоне двигателя.