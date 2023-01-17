Андрей Прикотенко назначен главным режиссёром театра «Красный факел» в Новосибирске

Фото: сообщество в "ВК" Театр "Красный факел"

Андрей Прикотенко стал новым главным режиссером новосибирского театра «Красный факел».

Во вторник, 17 января, коллективу театра «Красный факел» был представлен новый главный режиссер Андрей Прикотенко. Об этом сообщили в группе театра в «ВК».

Как отметили в театре, ранее Андрей Прикотенко возглавлял труппу театра «Старый дом», а также сотрудничал и самим «Красным факелом» – в 2005 году поставил «Тартюфа» Жана-Батиста Мольера, получившего пять номинаций Национальной премии «Золотая Маска», а в 2010-м – «Сильвестра» Вадима Бочанова.

Первую премьеру Андрея Прикотенко можно будет увидеть в начале следующего театрально сезона.

Как ранее писал Сиб.фм, Заммэра Новосибирска Анна Терешкова отреагировала на увольнение Александра Кулябина с поста директора театра «Красный факел».