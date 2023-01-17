В Новосибирской области 45 человек заболели корью

Из 45 заболевших корью в Новосибирской области — 17 детей.

В Новосибирской области зафиксировано 45 случаев заражения корью. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова.

Из 45 зафиксированных случаев 17 приходятся на детей, добавила она. Каждый инцидент отрабатывается эпидемиологами, в том числе при помощи дополнительной вакцинации. Повышенная заболеваемость корью в Новосибирской области зафиксирована с ноября прошлого года. Это обусловлено завозом инфекции из Средней Азии, добавила Самойлова.

В среднем обстановка с корью в Новосибирской области оценивается как неблагополучная. До 1 февраля текущего года в региону завершат дополнительную вакцинацию по поручению главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова.

Напомним, 9 января четыре новых очага заболевания корью обнаружили в Бердске.