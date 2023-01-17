В Новосибирской области за недостроенный ФАП заплатили 16 млн рублей

Фото: Народный фронт НСО

В Новосибирской области общественники просят прокуратуру проверить расходы Управления капитального строительства, которое заплатило 16 млн рублей за недостроенный ФАП.

В Новосибирске Народный фронт обратил внимание на госзакупку за 16,7 млн рублей. Судя по документации, в поселке Витаминка идет строительство фельдшерско-акушерского пункта, но исполнение договора уже завершено, и здание принято в эксплуатацию.

Общественники заметили, что Управление капитального строительства НСО уже рассчиталось за недостроенный объект, и даже заключило дополнительное соглашение.

"Законность действий оценят надзорные ведомства, куда мы обратимся", — пояснили в Народном фронте.

Активисты Народного фронта также отметили, что стоимость за квадратный метр модульного ФАПа в два раза превышает установленные нормативы цен за кв.м. объекта капитального строительства.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском матери 8 детей выдали непригодный для жизни дом за 6 млн рублей.



Позже, замглавы Краснозёрского района предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.







