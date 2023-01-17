Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области за недостроенный ФАП заплатили 16 млн рублей

Фото В Новосибирской области за недостроенный ФАП заплатили 16 млн рублей
Фото В Новосибирской области за недостроенный ФАП заплатили 16 млн рублей

Фото: Народный фронт НСО

В Новосибирской области общественники просят прокуратуру проверить расходы Управления капитального строительства, которое заплатило 16 млн рублей за недостроенный ФАП.

В Новосибирске Народный фронт обратил внимание на госзакупку за 16,7 млн рублей. Судя по документации, в поселке Витаминка идет строительство фельдшерско-акушерского пункта, но исполнение договора уже завершено, и здание принято в эксплуатацию.

Общественники заметили, что Управление капитального строительства НСО уже рассчиталось за недостроенный объект, и даже заключило дополнительное соглашение.

"Законность действий оценят надзорные ведомства, куда мы обратимся", — пояснили в Народном фронте.

Активисты Народного фронта также отметили, что стоимость за квадратный метр модульного ФАПа в два раза превышает установленные нормативы цен за кв.м. объекта капитального строительства.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском матери 8 детей выдали непригодный для жизни дом за 6 млн рублей.

Позже, замглавы Краснозёрского района предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.



 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14265
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11236
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10037
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8677
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8070
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7943
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7888
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты