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общество

Вернувшиеся из зоны СВО забайкальцы сыграли свадьбы в отпуске

Фото Вернувшиеся из зоны СВО забайкальцы сыграли свадьбы в отпуске
Фото Вернувшиеся из зоны СВО забайкальцы сыграли свадьбы в отпуске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Забайкальском крае зарегистрировали браки участники спецоперации на Украине, которые приехали в командировку или отпуск.

В правительстве Забайкальского края сообщили, что вернувшиеся из зоны спецоперации военные начали регистрировать браки. Как выяснилось, это одни из первых регистраций браков в районах региона, пишет zabnews.

Так, отделе ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов поженились Евгений и Марина. Евгений служит 2011 года, на данный момент имеет звание прапорщика и участвует в спецоперации на Украине. У пары уже есть дочь.

В Ононском районе брак зарегистрировали участник спецоперации Александр и его избранница Екатерина. Молодожёны воспитывают троих детей. А В Хилокском районе состоялась свадьба будущего участника спецоперации, который ушёл туда добровольцем и сейчас проходит подготовку.

Напомним, В 2022 году число бракосочетаний в Новосибирской области выросло в 2 раза из-за частичной мобилизации, свадьбы проводили в ускоренном режиме.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

военные
отпуск
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