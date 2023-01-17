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Житель Новосибирска перед Крещением записал послание "богу рэпа" Эминему

Фото Житель Новосибирска перед Крещением записал послание "богу рэпа" Эминему
Фото Житель Новосибирска перед Крещением записал послание "богу рэпа" Эминему

Фото: страничка в "ВК" Андрей Трухин, скриншот из клипа Eminem - Lose Yourself

Музыкант из Новосибирска Андрей Трухин записал видеообращение американскому рэперу Эминему.

Житель Новосибирска Андрей Трухин занимается музыкой — записывает авторские песни и выкладывает их в "ВКонтакте" и на "Ютюбе". Перед Крещением он решил записать послание Маршаллу Мэтерсу из Америки, более известному как Эминем.

Трухин зачитал строки из песни Эминема "Lose Yourself" из проруби. В ней поется про единственный шанс, которым нужно воспользоваться, что новосибирец и сделал.

Трухин надеется, что обращение дойдет до Мэтерса, и он запишет ответ, а также пригласит его на матч НБА в Лос-Анжелесе или Бруклине совместно спеть этот трек.

Новосибирец просит своих подписчиков скидывать это видео рэперу, чтобы его мечта исполнилась.

Как ранее писал Сиб.фм, с новосибирского бара «Гилти» взыскали 100 тысяч рублей за песни американских рэперов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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