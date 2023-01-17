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общество

Жители Тюмени старше 50 лет стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией

Фото Жители Тюмени старше 50 лет стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией
Фото Жители Тюмени старше 50 лет стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией

Freepik, authors: Motortion

Главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов сообщил, что в Тюмени больший процент зараженных ВИЧ-инфекцией приходится на граждан старше 50 лет.

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов сообщил, что среди жителей Тюмени больший процент ВИЧ-положительных приходится на граждан старше 50 лет, пишет МегаТюмень.

«Если в 2021 году объем таких случаев составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ, то в 2022 году – это уже 19%», – указал Романов.

Врач отметил, что анализ целостностной картины заболеваемости в регионе показал, что случаи заражения снизились почти на 5%.

Напомним, 30% новосибирцев с ВИЧ не принимают необходимые лекарства.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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