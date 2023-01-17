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общество

Журналист Соседов прокомментировал решение внести его в санкционный список

Фото Журналист Соседов прокомментировал решение внести его в санкционный список
Фото Журналист Соседов прокомментировал решение внести его в санкционный список

Фото: vk.com/sosedov_official

Журналист Сергей Соседов заявил, что ему абсолютно безразлично такое решение.

Не так давно президент украинского государства Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против 198 деятелей культуры из России. В этот список попал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Он прокомментировал решение внести его в санкционный список и заявил, что ему абсолютно это безразлично, пишет Pravda.Ru.

Как отметил Соседов, обычно он не реагирует на подобный «идиотизм», так как именно журналисты должны давать оценку происходящему.

«Я не удивлён. Я бы никогда в жизни об этом не узнал, если бы мне не позвонил кто-то из коллег. Спасибо вам, что сообщаете мне всякое дерьмо», — сказал музыкальный критик.

Напомним, в Новосибирске актер Астахов высказался о списке запрещенных артистов из-за критики СВО.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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