Банк «Открытие» начал использовать для связи с клиентами короткий номер 800

Фото: Банк «Открытие»

Как сообщили представители банка, теперь клиенты, которые пользуются услугами операторов большой четверки – Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 – могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.

Банк также начал использовать короткий номер 800 для исходящих звонков своим клиентам.

«Короткий номер 800 прост и узнаваем. Теперь это официальный номер банка. На него можно звонить с мобильного из России, а также без опасений принимать с этого номера звонки. По короткому номеру можно получить консультации по любым финансовым вопросам», – отметил старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие» Михаил Медведев.