Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке

Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

На этапе Кубка России, который пройдет на курорте «Манжерок», примут участие спортсмены из 22 регионов России. Этап открытого Кубка России по горнолыжному спорту пройдет с 26 января по 1 февраля. В этом году соревнования вышли на международный уровень.

На Алтае, на курорте «Манжерок», куда переместились соревнования среди сильнейших горнолыжников России, пройдут старты в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».

На старт, вместе со спортсменами из России, примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Ирана, Сербии и Аргентины.

«"Манжерок" становится постоянным местом проведения этапа Кубка России наряду с другими ведущими горнолыжными курортами страны. Уверен, этап Кубка России на нашем курорте — это альтернатива международным соревнованиям. Для этого у нас есть все — сертифицированные трассы, соответствующие всем мировым стандартам», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Для соревнований будет предоставлена трасса «Катунь» длиной в 2 километра с перепадом высот в 900 метров. По словам организаторов Федерации по горным лыжам России, трасса соответствует всем стандартам проведения состязаний такого уровня.

Все участники соревнований — спортсмены профессионального уровня подготовки. Общее количество задействованных в проведении соревнований составляет около 250 человек.

Старт первого заезда состоится 27 января 2023 года в 10 часов 30 минут, официальное открытие соревнований пройдет 28 января 2023 года в 18.00 часов.