Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке

Фото Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке
Фото Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке

Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

На этапе Кубка России, который пройдет на курорте «Манжерок», примут участие спортсмены из 22 регионов России. Этап открытого Кубка России по горнолыжному спорту пройдет с 26 января по 1 февраля. В этом году соревнования вышли на международный уровень.

На Алтае, на курорте «Манжерок», куда переместились соревнования среди сильнейших горнолыжников России, пройдут старты в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».

На старт, вместе со спортсменами из России, примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Ирана, Сербии и Аргентины.

Фото Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке 2

«"Манжерок" становится постоянным местом проведения этапа Кубка России наряду с другими ведущими горнолыжными курортами страны. Уверен, этап Кубка России на нашем курорте — это альтернатива международным соревнованиям. Для этого у нас есть все — сертифицированные трассы, соответствующие всем мировым стандартам», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Для соревнований будет предоставлена трасса «Катунь» длиной в 2 километра с перепадом высот в 900 метров. По словам организаторов Федерации по горным лыжам России, трасса соответствует всем стандартам проведения состязаний такого уровня.

Фото Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке 3

Все участники соревнований — спортсмены профессионального уровня подготовки. Общее количество задействованных в проведении соревнований составляет около 250 человек.

Старт первого заезда состоится 27 января 2023 года в 10 часов 30 минут, официальное открытие соревнований пройдет 28 января 2023 года в 18.00 часов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

горные лыжи
соревнования
Республика Алтай
манжерок
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14954
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
14716
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11673
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10475
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9122
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8120
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8072
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты