Будут купаться в деньгах: два этих знака Зодиака ждет феерическое богатство в 2023 году

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Кто-то пашет и как есенинская лошадь, загнанная в мыле, стремится к богатству и процветанию, а кому-то, как из рога изобилия, сыпятся прямо на голову деньги и успех. Зависит это от многих факторов. Астрологи утверждают, что большое влияние оказывает дата рождения. По их расчётам, в 2023 году два знака Зодиака прорвутся на вершину Олимпа.

ОВЕН

Финансовый успех Овнов в 2023 году будет связан с широким спектром аспектов. Причём разные представители этого знака по-разному ощутят их на себе. Кто-то сумеет ощутимо повысить уровень личных доходов, кому-то удастся закрепиться на позициях, достигнутых ранее... Но так или иначе большинство Овнов с точки зрения материального благосостояния достигнут значительных результатов.

В целом можно прогнозировать, что достаточный приход денег у Овнов будет наблюдаться в течение всего года, т.е. точно без больших перебоев.

С другой стороны, Овнам не рекомендуется тратить деньги бесцельно и легкомысленно (в этом году лучше копить средства).

Овны, которые вступили в 2023 год с неразрешёнными долговыми обязательствами, получат отличные возможности справиться с ними. И здесь важен один момент: чем старее будет этот долг, тем легче окажется его отдать.

Для многих Овнов в этом годовом цикле актуализируется тема старых источников дохода. Это означает, что им будут периодически даваться знаки (через энергии целого ряда планет и созвездий) относительно тех или иных тем, связанных с прежними заработками, или даже просто идей, которые возникали ранее по этому поводу.

ЛЕВ

Некоторые представители этого знака вошли в 2023 год с долгами. Это не страшно, ведь в течение года им обязательно удастся справиться с этой проблемой. И не просто в течение года, а в оптимальные сроки. Ресурсы непременно найдутся. Примерно так же обстоит перспектива получения средств, которые сами Львы давали в долг ранее, но до сих пор не получили обратно. Год однозначно обещает оказаться для них удачным для получения назад старых долговых денег.

У большинства Львов в этом году будет в наличии несколько источников дохода. И это означает, что те из них, кто уже и сегодня пользуется несколькими способами заработка, могут быть уверены, что в следующем годовом цикле не потеряют их.

Отдельно нужно отметить, что немало Львов получат несколько шансов сделать крупные приобретения – от дорогого автомобиля или новой недвижимости до антиквариата или иных ценностей. Такие покупки делать можно и даже нужно (главное, без кредитов).

Львы-бизнесмены могут рассчитывать на солидное увеличение прибыли своего предприятия. И тут необходимо предельно грамотно ею распорядиться. К примеру, Львам не следует жалеть денег на решение проблем со здоровьем близких и своим самочувствием.