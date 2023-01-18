Для тех, кто ждал: принято окончательное решение о 13-й пенсии в январе 2023 года

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Ни тринадцатую, ни январскую пенсию некоторым российским пенсионерам не заплатят. Все деньги уже на их руках. Следующее пособие по возрасту придёт таким пожилым людям только в феврале 2023 года по обычному графику выплат.

Сбитый график

Новогодние затяжные праздники ежегодно подвергают корректировке режим работы банков и отделений Почты России, через которые идут основные пенсионные выплаты пожилым людям. Так случилось и в финале ушедшего 2022 года. Тем пенсионерам, кто получает своё пособие по старости через банки, январскую пенсию перечислили досрочно, 28-29 декабря. Некоторые пенсионеры восприняли эту выплату, как пресловутую 13-тую пенсию, которая несколько лет будоражит их умы.

Сказка про белого бычка

Разговоры и небольшие шаги в сторону узаконивания 13-той пенсии в России предпринимаются не впервые и не первый год. Одна из последних попыток – осеннее предложение ушедшего года, поданное авторами законопроекта на рассмотрение в Госдуму. Оно не увенчалось успехом, как и предыдущие попытки. Кабмин РФ отклонил идею о дополнительной ежегодной выплате пенсии к Новому году по причине отсутствия источников финансирования и несоответствия проекта существующему Пенсионному законодательству.

Две пенсии на руках

Две пенсии за один месяц – хорошее подспорье для пожилых россиян. Но не многие понимают, что при таком раскладе в январе 2023 года ни одной выплаты на банковскую карту не придёт. Следующее пособие поступит только в феврале, согласно утверждённому графику выплат. Тем, кто получает пособие по старости через почтовые отделения повезло больше. Их пенсии пришли вовремя и согласно привычным датам.

Отметим, что январская и последующие пенсии для неработающих российских пенсионеров уже пересчитаны и увеличены на 4,8 % с учетом индексации.