Достаточно одного глотка: как правильно пить и хранить святую воду

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Традиция крещенского водоосвящения уходит корнями в древность. Она существует в церкви с V века. В богослужебных записях упоминается, что вся водная стихия на земле 19 января становится святой.
Древнюю традицию сбора крещенской воды искоренить невозможно. Даже в советский период люди тайно набирали святую водичку. Её свойства подтверждены наблюдениями многих поколений человечества. Как в древности, так и сейчас, она не меняет своих свойств:
· дарит человеческому телу оздоровление;
· очищает и передаёт Божью благодать тому, кто её пьёт или умывается;
· остаётся пригодной для питья спустя год и даже больше.
Некоторые свидетельствуют, что святая вода оставалась свежей и чистой даже спустя три-четыре года, сообщают эксперты православного портала Святыни.ру. Об этом в своё время говорил даже Иоанн Златоуст.
В русской традиции обряд освящения крещенской воды проводят дважды — в сочельник, 18 января и в Крещение, 19 января. В какой из дней совершается обряд — не важно, уверяют православные священнослужители. Такая вода обладает одинаковыми свойствами и её можно взять в любом храме.
Опытные люди знают, что воды на Крещение нужно набирать столько, сколько понадобится на год. При этом относится к ней надо, как к святыне: не варить на ней еду и не добавлять в ванну. Крещенскую воду в оздоровительных целях пьют натощак. Достаточно всего несколько глотков.
Первое время (пару дней) крещенскую воду лучше поставить возле икон (если есть). Пить по утрам до еды, чтобы телу и душе передалась Божественная благодать этой воды, советуют российские священники. Для постоянного хранения святой воды подойдет обычный кухонный шкаф. Если вы живете в частном доме, то емкости с водой (лучше стеклянные) можно спустить в подвал с овощами, как делали наши предки.
Хранить крещенскую воду в холодильнике не стоит, так как лежащие там продукты только осквернят святыню. Также не нужно ее замораживать, это приведет к изменению структуры и после разморозки вода придет в негодность.
Строго запрещено применять святую воду для купания в ванне. А вот после принятия ванны смочить тело святыней разрешается. Допустимо умыть грудь и лицо небольшим количеством воды.
При приготовлении еды добавлять крещенскую воду не разрешается. Однако окропление продуктов питания с молитвой — допускается.
Мыть полы, применяя крещенскую воду, категорически нельзя. Допустимо лишь окропить жилище, случайное попадание воды на пол грехом не считается.
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