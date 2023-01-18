Достаточно одного глотка: как правильно пить и хранить святую воду

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Традиция крещенского водоосвящения уходит корнями в древность. Она существует в церкви с V века. В богослужебных записях упоминается, что вся водная стихия на земле 19 января становится святой.

Неподвластно времени

Древнюю традицию сбора крещенской воды искоренить невозможно. Даже в советский период люди тайно набирали святую водичку. Её свойства подтверждены наблюдениями многих поколений человечества. Как в древности, так и сейчас, она не меняет своих свойств:

· дарит человеческому телу оздоровление;

· очищает и передаёт Божью благодать тому, кто её пьёт или умывается;

· остаётся пригодной для питья спустя год и даже больше.

Некоторые свидетельствуют, что святая вода оставалась свежей и чистой даже спустя три-четыре года, сообщают эксперты православного портала Святыни.ру. Об этом в своё время говорил даже Иоанн Златоуст.

Когда набирать?

В русской традиции обряд освящения крещенской воды проводят дважды — в сочельник, 18 января и в Крещение, 19 января. В какой из дней совершается обряд — не важно, уверяют православные священнослужители. Такая вода обладает одинаковыми свойствами и её можно взять в любом храме.

Крещенская норма

Опытные люди знают, что воды на Крещение нужно набирать столько, сколько понадобится на год. При этом относится к ней надо, как к святыне: не варить на ней еду и не добавлять в ванну. Крещенскую воду в оздоровительных целях пьют натощак. Достаточно всего несколько глотков.

Как хранить крещенскую водичку

Первое время (пару дней) крещенскую воду лучше поставить возле икон (если есть). Пить по утрам до еды, чтобы телу и душе передалась Божественная благодать этой воды, советуют российские священники. Для постоянного хранения святой воды подойдет обычный кухонный шкаф. Если вы живете в частном доме, то емкости с водой (лучше стеклянные) можно спустить в подвал с овощами, как делали наши предки.

Чего нельзя делать с крещенской водой

Хранить крещенскую воду в холодильнике не стоит, так как лежащие там продукты только осквернят святыню. Также не нужно ее замораживать, это приведет к изменению структуры и после разморозки вода придет в негодность.

Строго запрещено применять святую воду для купания в ванне. А вот после принятия ванны смочить тело святыней разрешается. Допустимо умыть грудь и лицо небольшим количеством воды.

При приготовлении еды добавлять крещенскую воду не разрешается. Однако окропление продуктов питания с молитвой — допускается.

Мыть полы, применяя крещенскую воду, категорически нельзя. Допустимо лишь окропить жилище, случайное попадание воды на пол грехом не считается.