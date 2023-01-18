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экономика общество

Экономист уверен, что развитие новых регионов положительно скажется на экономике России

Фото Экономист уверен, что развитие новых регионов положительно скажется на экономике России
Фото Экономист уверен, что развитие новых регионов положительно скажется на экономике России

Freepik, authors: Max Zolotukhin

По мнению экономиста Михаила Беляева, все вложения в развитие новых регионов можно назвать инвестициями, которые пойдут на пользу экономике России.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что развитие новых регионов положительно скажется на экономике России. По его словам, все вложения можно назвать инвестициями, которые пойдут на пользу экономической ситуации в стране, пишет Pravda.Ru.

«Вот эти территории, которые сейчас вошли в состав России, это промышленные центры, которые требуют восстановления. И если они будут восстановлены, они, естественно, вольются в наш экономический комплекс», — объяснил аналитик.

Как отмечает Беляев, для быстрой интеграции новых регионов в российскую экономику и получения прибыли, потребуются не только финансовые вложения, но и инициатива на местах.

«Основа у нас для всего есть, осталось только всю эту основу раскрутить и придать ей динамику», — добавил экономист.

Напомним, экономист оценил вероятность повышения цен в России в 2023 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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инвестиции
регионы
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