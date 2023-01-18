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общество

Эксперт оценил вероятность перехода на умные счетчики в 2023 году

Фото Эксперт оценил вероятность перехода на умные счетчики в 2023 году
Фото Эксперт оценил вероятность перехода на умные счетчики в 2023 году

Freepik, authors: Bet_Noire

По мнению эксперта по ЖКХ Виктора Федорука, вся страна не сможет перейти на умные счетчики в 2023 году.

Ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук оценил вероятность перехода на умные счетчики в 2023 году. По его словам, вся страна не сможет перейти на умные счетчики в новом году, пишет Pravda.Ru.

«Это мечты сумасшедших. Мы не сможем всей страной перейти в этом году на умные счётчики. В новых домах, которые строятся, это ещё реально», — объяснил эксперт.

Как отмечает Федорук, установка умного счётчика на весь дом — оправданная мера, так как управляющая компания будет знать объём потребления и выявлять тех жильцов, которые кто дают неправильные показания.

«По домовому счетчику можно определить, обманывают ли жильцы, правильные ли показания подают. Но на квартиру умный счетчик — это излишество», — считает специалист.

Напомним, россиянам рассказали, как экономить на услугах ЖКХ.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

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