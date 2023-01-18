Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Эксперт прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью

Фото Эксперт прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью
Фото Эксперт прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью

Freepik, authors: Takosan

По мнению эксперта Виктора Горбачёва, Россия не должна отказываться от сбора платы за использование воздушного пространства над Сибирью.

Гендиректор Ассоциации Аэропортов гражданской авиации Виктор Горбачёв прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью. По его словам, наша страна не должна отказываться от сбора платы за использование воздушного пространства, так как любой пролёт — это работа по управлению движением, которая является очень затратным механизмом, пишет Pravda.Ru.

«Это очень затратный механизм. Поэтому ни о каком бесплатном пролёте даже и речи не может идти», — высказал свое мнение Горбачёв.

Напомним, «Аэрофлот» снизил цены на перелеты по России на 35 процентов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Сибирь
Россия
эксперт
авиаперелёты
оплата
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14954
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
14716
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11673
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10475
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9122
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8120
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8072
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты