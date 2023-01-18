Эксперт прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью

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По мнению эксперта Виктора Горбачёва, Россия не должна отказываться от сбора платы за использование воздушного пространства над Сибирью.

Гендиректор Ассоциации Аэропортов гражданской авиации Виктор Горбачёв прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью. По его словам, наша страна не должна отказываться от сбора платы за использование воздушного пространства, так как любой пролёт — это работа по управлению движением, которая является очень затратным механизмом, пишет Pravda.Ru.

«Это очень затратный механизм. Поэтому ни о каком бесплатном пролёте даже и речи не может идти», — высказал свое мнение Горбачёв.

Напомним, «Аэрофлот» снизил цены на перелеты по России на 35 процентов.