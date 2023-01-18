Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

Глава комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа складывает полномочия

Фото Глава комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа складывает полномочия
Фото Глава комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа складывает полномочия

Фото: zsnso.ru

В Новосибирске начальник одного из комитетов Законодательного собрания решил сложить полномочия.

Глава строительного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Александр Терепа написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на самого парламентария.

«Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширение круга моих должностных обязанностей», — цитирует издание депутата.

По данным СМИ, члены комитета по госполитике одобрили такое кадровое решение. На пост депутата планирует выдвинуться парламентарий Олег Подойма.

Напомним, ранее сессия Законодательного Собрания Новосибирской области приняла в третьем окончательном чтении бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18255
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
14776
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11747
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10535
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9146
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8142
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8095
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты