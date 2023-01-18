Глава комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа складывает полномочия

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В Новосибирске начальник одного из комитетов Законодательного собрания решил сложить полномочия.

Глава строительного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Александр Терепа написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на самого парламентария.

«Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширение круга моих должностных обязанностей», — цитирует издание депутата.

По данным СМИ, члены комитета по госполитике одобрили такое кадровое решение. На пост депутата планирует выдвинуться парламентарий Олег Подойма.

Напомним, ранее сессия Законодательного Собрания Новосибирской области приняла в третьем окончательном чтении бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.