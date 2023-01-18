Гонщика, поймавшего нетрезвого водителя под Новосибирском, позвали работать автоинспектором

Фото из архива Сиб.фм

В Черепановском районе Новосибирской области произошла погоня за нетрезвым водителем — поймавшего нарушителя парня позвали на работу автоинспектором.

Погоня на автодороге Р-256 в Черепановском районе произошла в новогодние праздники. Неадекватного водителя на автомобиле «Киа» заметили ещё на территории Алтайского края и передали информацию новосибирским автоинспекторам.

На территории Черепановского района нарушителя встретили дорожные полицейские. Но их требование водитель проигнорировал, грубо нарушив Правила дорожного движения, поэтому началась погоня.

«Действуя в соответствии с законом «О полиции», один из сотрудников произвел предупредительный выстрел вверх, а затем прицельные выстрелы по колесам транспортного средства. Автомобиль был остановлен. Водитель задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержать 39-летнего пьяного водителя «Киа» помог случайный очевидец. Дорожные полицейские не только поблагодарили помощника, но и позвали его на работу.

«Следует отметить, что в момент преследования полицейским оказал содействие очевидец – 19-летний Андрей Савенков. Сотрудники Госавтоинспекции высоко оценили его действия и предложили рассмотреть вопрос о прохождении службы в своем подразделении»,

- отметила Ирина Волк.

А вот на нарушителя возбудили сразу три административных дела — по статьям 12.8, 12.25, 19.3 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, а пьяного водителя отправили под арест на 10 суток.

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