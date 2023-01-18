Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто проиcшествия

Гонщика, поймавшего нетрезвого водителя под Новосибирском, позвали работать автоинспектором

Фото Гонщика, поймавшего нетрезвого водителя под Новосибирском, позвали работать автоинспектором
Фото Гонщика, поймавшего нетрезвого водителя под Новосибирском, позвали работать автоинспектором

Фото из архива Сиб.фм

В Черепановском районе Новосибирской области произошла погоня за нетрезвым водителем — поймавшего нарушителя парня позвали на работу автоинспектором.

Погоня на автодороге Р-256 в Черепановском районе произошла в новогодние праздники. Неадекватного водителя на автомобиле «Киа» заметили ещё на территории Алтайского края и передали информацию новосибирским автоинспекторам.

На территории Черепановского района нарушителя встретили дорожные полицейские. Но их требование водитель проигнорировал, грубо нарушив Правила дорожного движения, поэтому началась погоня.

«Действуя в соответствии с законом «О полиции», один из сотрудников произвел предупредительный выстрел вверх, а затем прицельные выстрелы по колесам транспортного средства. Автомобиль был остановлен. Водитель задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержать 39-летнего пьяного водителя «Киа» помог случайный очевидец. Дорожные полицейские не только поблагодарили помощника, но и позвали его на работу.

«Следует отметить, что в момент преследования полицейским оказал содействие очевидец – 19-летний Андрей Савенков. Сотрудники Госавтоинспекции высоко оценили его действия и предложили рассмотреть вопрос о прохождении службы в своем подразделении»,

- отметила Ирина Волк.

А вот на нарушителя возбудили сразу три административных дела — по статьям 12.8, 12.25, 19.3 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, а пьяного водителя отправили под арест на 10 суток.

Читайте также на сайте Сиб.фм историю новогодней кражи: как житель Новосибирской области трижды воровал телевизор у соседа в надежде посмотреть «Голубой огонёк».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14691
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11649
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10450
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
10222
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
9107
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8111
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8060
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты