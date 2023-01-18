Грядет рекордная индексация! С 1 февраля зарплаты и социальные выплаты вырастут на 11,9%

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Рекордной в наступившем 2023 году стала не только индексация, но и инфляция. Именно она провоцирует власти на беспрецедентные решения.

Драйверы индексация

Помимо инфляции, которая тянет за собой повышение всех базовых выплат в стране, на процент индексации влияют ещё два экономических (бюджетных) фактора. Речь идёт об уровне прожиточного минимума (вырос до 14 375 рублей) и минимальном размере оплаты труда (увеличен до 16 242 рубля).

Более сорока соцвыплат

Именную столько различных выплат, пособий и компенсаций подвергнется индексации (перерасчёту) уже в феврале текущего года. Они повысятся на ощутимые 11,9 %. Такая процедура проходит ежегодно. Многие проиндексированные выплаты коснутся семей с детьми и пенсионеров, пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Маткапитал, декрет и больничный лист

Из основных выплат, которые в феврале 2023 года значительно вырастут, внушительные суммы составляет материнский капитал:

· на первого ребенка — 589,5 тысячи рублей (рост на 65 тысяч рублей);

· на второго – 779 тысяч рублей (рост на 86 тысяч рублей).

Единоразовая выплата при рождении ребенка теперь будет выплачиваться в новом размере – 23 тысячи рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 8,6 тысяч рублей (его можно оформить как работающей, так и безработной женщине).

Высоко власти оценили и роды:

· осложненные роды — 427 тысяч рублей за 156 дней,

· за 194 дня — 531 тысячи рублей,

· За 140 декретных дней — 383 тысяч рублей.

Минимальные размеры для декретного отпуска в новом начислении:

· 75 тысяч рублей за 140 дней,

· 103,5 тысячи рублей за 194 дня.

Размер оплаты больничного листа тоже претерпел значительное изменение в сторону увеличения:

· среднесуточный размер выплаты — 589 рублей за февраль,

· 541 рубль за 30-дневные месяцы,

· 523 рубля за 31-дневные месяцы.

Компенсационный максимум составит 83 тысячи рублей.