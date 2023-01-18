Кредиторы компании «Экология-Новосибирск» проголосовали за отказ от внешнего управления

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Кредиторы компании «Экология-Новосибирск» захотели ввести конкурсное производство.

Для мусороуборочной компании «Экология-Новосибирск» хотят ввести конкурсное производство. Такое ходатайство предоставили кредиторы фирмы Арбитражному суду Новосибирска. Его рассмотрят в течение месяца, сообщает РБК Новосибирск.

Кредиторы «Экологии-Новосибирск» проголосовали за конкурсное управление вместо внешнего. За такой способ регуляции проголосовали 2/3 кредиторов.

Официальных заявлений после ходатайства не последовало. Также не ответили журналистам РБК на вопросы о возможных изменениях в компании представители регионального МинЖКХ и действующий внешний управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев, который вступил в должность в конце ноября, после отстранения Ирины Курочки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что регоператор «Экология-Новосибирск» расторг три договора с «ЭкоТранс-Н». Кредиторы рассматривали соглашения с этими компаниями как заведомо убыточные.