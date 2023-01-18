Нарисовать кресты и выбросить ёлку: что обязательно нужно сделать в ночь перед Крещением

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Крещенский Сочельник — время строгого поста и мистики. В этот вечер наши предки боялись нечисти и входа в дом всякого зла. 18 января они соблюдали пост, наводили чистоту в домах и следовали традициям. Некоторые из таких традиций не имеют церковных истоков, а пошли из народа.

Личное мнение каждого

Признаюсь, в семьях моих предков такой традиции не было. А вот бабушка моей школьной подруги «мудрила» с крестами. Правда, дедушка её очень ругал за это. Но тут уж у каждого своё мнение.

У меня слово «сочельник» вызывает ассоциации с Рождеством. Но верующие чётко знают, что и Крещенский сочельник – дата важная. Именно в канун Крещения многие проводят специальные ритуалы. По убеждению мудрого русского народа, эти приёмы оберегают их от нечисти.

Крест над дверью как оберег

Едва ли не главная традиция Крещенского сочельника — рисование крестов над окнами, дверями и на стенах своего дома. В народе считалось, что именно таким образом можно отвлечь внимание нечистой силы от своего дома и не позволить ей переступать через порог, чтобы тревожить вас и ваших домочадцев.

Наши предки изображали крестики с помощью свечи, используя либо копоть от нее, либо непосредственно само пламя, с помощью которого выжигали крестики. Сейчас же, если у вас нет возможности, сделать это именно таким образом, то вы можете нарисовать крестики мелом или угольком.

Рисуются они в четком порядке: сначала окна, затем двери:

· начертите крестик над каждым оконным проемом наверху,

· нарисуйте изображение православного креста снаружи проходов над всеми дверьми.

· в идеале делать это нужно после Богослужения,

· после нанесения символов попросите священника окропить ваше жилище.

Обязательные Крещенские дела

Что я чётко запомнила из своего детства, так это слова моей бабушки Марфы — на Крещение в доме должно быть идеально чисто. В генеральную уборку в обязательном порядке она включала пункт «убрать елку» и все новогодние украшения в доме.

А прабабушка, человек не грамотный, была уверена, что символы Нового года и Рождества нужно в Крещенский сочельник спрятать поглубже, чтобы не привлекать лишнего внимания нечистой силы.

Мнение экспертов

Эзотерики утверждают, что живое хвойное деревце сохраняет свою положительную энергетику лишь пару недель после Нового года. Поэтому с ёлочкой надо расставаться сразу после встречи Старого Нового года.

А вот верующие считают, что покинуть дом ёлка должна в обязательном порядке до дня Крещения Господня (19 января). Ведь в сочельник принято наводить чистоту и порядок, освобождаться не только от грязи и мусора, но и от лишних вещей.