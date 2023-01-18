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Новикомбанк поддерживает оснащение промышленных предприятий современным оборудованием

Фото Новикомбанк поддерживает оснащение промышленных предприятий современным оборудованием
Фото Новикомбанк поддерживает оснащение промышленных предприятий современным оборудованием

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк обеспечил привлечение финансирования крупному производителю технологической мебели «СТМ-К» для выполнения контракта по поставке современного оборудования.

Опорный банк Госкорпорации Ростех выдал банковскую гарантию ООО «СТМ-К» в размере 44,5 млн руб. для исполнения обязательств по контракту с двигателестроительным предприятием. Финансирование проекта организовано при непосредственном участии Гарантийного фонда Владимирской области, который предоставил поручительство за ООО «СТМ-К» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект предполагает оснащение слесарных участков специализированной технологической мебелью.

ООО "СТМ-К" — российский производитель качественной производственной, технологической и антистатической мебели из металла. В рамках программы импортозамещения данное оборудование применяется для оснащения рабочих мест различного вида станков и производственных участков. Ключевые клиенты предприятия — ведущие машиностроительные предприятия России, для которых реализуются крупные проекты по оснащению реконструируемых и новых цехов и производств.

«Данный проект реализуется в рамках стратегии Новикомбанка по предоставлению промышленным предприятиям оптимальных инструментов финансирования на выгодных условиях, для чего применяются все доступные сегодня меры господдержки – в частности, партнерство с Гарантийным фондом области. При участии Новикомбанка решается задача по оснащению рабочих мест сотрудников предприятий специализированным оборудованием. Благодаря качественно обустроенным производственным участкам, работники получают возможность создавать и выпускать конкурентоспособную продукцию, что особенно актуально в настоящий момент», — прокомментировала управляющая филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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