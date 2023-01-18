Новикомбанк поддерживает оснащение промышленных предприятий современным оборудованием

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Новикомбанк обеспечил привлечение финансирования крупному производителю технологической мебели «СТМ-К» для выполнения контракта по поставке современного оборудования.

Опорный банк Госкорпорации Ростех выдал банковскую гарантию ООО «СТМ-К» в размере 44,5 млн руб. для исполнения обязательств по контракту с двигателестроительным предприятием. Финансирование проекта организовано при непосредственном участии Гарантийного фонда Владимирской области, который предоставил поручительство за ООО «СТМ-К» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект предполагает оснащение слесарных участков специализированной технологической мебелью.

ООО "СТМ-К" — российский производитель качественной производственной, технологической и антистатической мебели из металла. В рамках программы импортозамещения данное оборудование применяется для оснащения рабочих мест различного вида станков и производственных участков. Ключевые клиенты предприятия — ведущие машиностроительные предприятия России, для которых реализуются крупные проекты по оснащению реконструируемых и новых цехов и производств.

«Данный проект реализуется в рамках стратегии Новикомбанка по предоставлению промышленным предприятиям оптимальных инструментов финансирования на выгодных условиях, для чего применяются все доступные сегодня меры господдержки – в частности, партнерство с Гарантийным фондом области. При участии Новикомбанка решается задача по оснащению рабочих мест сотрудников предприятий специализированным оборудованием. Благодаря качественно обустроенным производственным участкам, работники получают возможность создавать и выпускать конкурентоспособную продукцию, что особенно актуально в настоящий момент», — прокомментировала управляющая филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.