Новосибирская область заняла пятое место в РФ по площади новых строительных объектов

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал рост площади строительных объектов в Новосибирской области.

По данным ЕРЗ.РФ, за 2022 год застройщики России вывели на рынок 40,4 млн. квадратных метров МКД, что на 0,5 млн. меньше, чем годом ранее.

«С учетом снижения средней площади домов, число объектов сократилось на 6.4% — с 4661 до 4363 многоквартирных домов. Новосибирская область занимает первое место по числу объектов, входит в ТОП 5 по суммарной площади новых многоквартирных домов и занимает 2-е место после Краснодарского края по площади новых проектов на душу населения», — сообщил Николаев.

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик объясняет этот тренд инертностью девелоперского бизнеса в условиях существенного снижения объёма продаж новостроек, так как от покупки земельного участка до вывода проекта проходит до 2-х лет.

Больше 20% всех новых проектов региона пришлось на ГК «Расцветай», компания замыкает ТОП 10 РФ по площади новых объектов. Застройщик в 2,7 раза увеличил за год строительный задел, из лидеров строительного рынка России подобные результаты только у ГК «DOGMA» из Краснодарского края. В этом есть и плюсы и минусы одновременно, застройщику нужно пропорционально увеличивать объём продаж и темпы строительства.

«Для покупателей в целом это хорошая новость, предложение останется выше спроса минимум 3-4 квартала», — резюмировал аналитик.