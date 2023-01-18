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Обезглавленное тело мужчины обнаружили рядом с общежитием в Бердске

Фото Обезглавленное тело мужчины обнаружили рядом с общежитием в Бердске
Фото Обезглавленное тело мужчины обнаружили рядом с общежитием в Бердске

Фото: Сиб.фм

В Бердске наши труп мужчины, который находился в розыске 3 месяца.

Во вторник, 18 января, в Бердске, недалеко от улицы Попова, обнаружили расчленённое тело в овраге. Об этом сообщили очевидцы.

По данным источника редакции в правоохранительных структурах, следователям пришлось вызывать спасателей, чтобы они вытащили вмёрзшее в лед тело. Части тела были разбросаны по разным местам оврага. Руку и голова были найдены позже, недалеко от трупа.


Фото Обезглавленное тело мужчины обнаружили рядом с общежитием в Бердске 2

Личность погибшего предварительно установлена. Мужчина находился в розыске с октября 2022 года. Об этом сообщает Бердск Онлайн со ссылкой на источники.

По данным издания, тело отправили на судмедэкспертаизу. Убийц сейчас ищет полиция.

Местная жительница сообщила корреспонденту Сиб.фм, что район, где нашли тело мужчину — криминальный. По её словам, в общежитии на Попова,35 часто происходят пьяные драки.

Фото Обезглавленное тело мужчины обнаружили рядом с общежитием в Бердске 3

По факту обнаружения тела мужчины следователи регионального СК начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал Сиб.фм, мужчину нашли застреленным 6 января в собственной машине Toyotа Porte в Первомайском районе Новосибирска. Он возвращался из командировки.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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