Паспорт Талант: что за документ и кому доступен

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Власти Франции летом 2017 года внедрили новую систему получения гражданства. ВНЖ по программе Passeport Talent делается на 4 года, есть возможность продления. Спустя 5 лет постоянного нахождения заявитель может сделать ПМЖ, 10 – гражданство. Нововведение предусмотрели для привлечения в страну перспективных инвесторов, бизнесменов и просто специалистов высокой квалификации.

Паспорт Талант – это долгосрочная виза, которая оформляется и для заявителя, и для его семьи. Также члены семьи получают разрешения на работу (при условии, что им исполнилось 18 лет).

Кто может принять участие в программе

Паспорт талант доступен таким категориям заявителей:

Инвесторы. Нужно владеть от 10% состояния компании, в которую осуществляется инвестирование. Ограничения по суммам – от 300 тыс. евро в разные категории активов. Процедура проводится через посредника либо напрямую, обязательно предоставить защиту рабочих мест на 4 года с даты инвестирования.

Учредители компаний на территории Франции. Заявитель должен иметь степень магистра и высшее образование по направлению работы, подтвердить актуальность своего бизнес-проекта для экономики страны. Вкладывать можно 30 тыс. евро и более.

Основатели, разработчики инновационных проектов. На рассмотрение предоставьте бизнес-проект стартапа, получите его предварительное одобрение от профильного госучреждения, подтвердите наличие финансовых ресурсов на время нахождения в стране.

Представители созданных во Франции компаний. Заявитель должен занимать должность уполномоченного представителя, минимальный стаж работы на последнем месте – от 3 мес. Годовой валовой оклад – не менее 54 тыс. евро. Обязательна доверенность на реализацию полномочий официального представителя конкретной организации.

Квалифицированные работники. Они должны иметь на руках диплом – либо французского ВУЗа, либо любого другого, который рассматривается в соответствие с соглашением. Дополнительно заключается трудовой контракт с местным работодателем на срок от 3 месяцев.

Сотрудники инновационных предприятий. Заявитель должен быть дипломированным специалистом, иметь уровень от магистра и заключить контракт с работодателем на срок от 3 мес. Требования к трудовой деятельности – разработка инноваций, осуществление исследований.

Высококвалифицированные сотрудники. Нужен диплом, подтверждающий факт прохождения обучения в ВУЗе в течение трех и более лет. Контракт с местным работодателем заключается на год и более.

Научные сотрудники. С дипломами магистров, которые планируют заниматься исследовательской деятельностью на территории Франции.

Также паспорта таланты оформляются сотрудникам, переведенным внутри международной ГК, художественным деятелям, артистам, иностранцам, имеющим международное либо государственное признание.

Как можно получить ВНЖ Франции

Первое, что нужно будет сделать иностранцу, это подать заявку на оформление долгосрочной визы на пребывание во Франции. Для этого следует обратиться в консульство в своей стране. После заявитель регистрируется во Французской службе интеграции и иммиграции, подает заявку на подготовку ВНЖ в местную префектуру.

Информация проверяется, если все в порядке, можно будет сделать карточку резидента на срок 4 года с возможностью продления. Спустя 5 лет проживания в стране можно будет делать ПМЖ, 10 – подавать прошение на выдачу гражданства. Для этого также нужно будет пройти тест на знание законов, истории и культуры, языка страны.

Важно! Согласно французским законам, оформление второго гражданства допустимо.