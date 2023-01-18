Правительство РФ не поддержало признание 31 декабря выходным

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Российские власти высказались против признания 31 декабря выходным днём.

Правительство России не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем. Об этом сказано в документе, опубликованном в базе Госдумы.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — говорится в документе.

Кроме того, в ушедшем году 31 декабря был нерабочим днем, так как выпал на субботу. В текущем году этот день также будет выходным.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность сделать 31 декабря официальным выходным днём. Предполагается, что последний день года будет праздничным вместо 8 января, которое в результате планируют сделать рабочим.

Парламентарии считают, что 31 декабря в большинстве организаций и без того считают выходным днём.

Напомним, в Новосибирской области на Крещение откроют 31 купель.