Святую воду в Вознесенском соборе Новосибирска будут раздавать 2 дня

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске 18 и 19 января пройдет раздача святой воды в честь празднования Крещения Господня.
Святую воду будут раздавать в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска 18 и 19 января. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.
В среду, 18 января, верующие могут набрать освящённой накануне воды с 11 до 19 часов.
В четверг, 19 января, раздача воды начнется в 7 утра и продлится до 20 часов.
Как объяснили в соборе, водоосвящение совершается дважды. Первое проходит накануне праздника Крещения Господня, 18 января, в Крещенский сочельник, второе – в сам день праздника.
"Никакого отличия у этой воды нет, ведь и 18, и 19 января используется один и тот же чин (то есть последовательность молитв) водоосвящения. Вода, освященная по этому чину, называется великой агиасмой, то есть великой святыней", — говорится в сообщении.
Также в день Крещения Господня состоятся праздничные богослужения.
Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал онлайн-карту купелей для совершения омовений в Крещение.
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