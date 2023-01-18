Святую воду в Вознесенском соборе Новосибирска будут раздавать 2 дня

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 18 и 19 января пройдет раздача святой воды в честь празднования Крещения Господня.

Святую воду будут раздавать в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска 18 и 19 января. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

В среду, 18 января, верующие могут набрать освящённой накануне воды с 11 до 19 часов.

В четверг, 19 января, раздача воды начнется в 7 утра и продлится до 20 часов.

Как объяснили в соборе, водоосвящение совершается дважды. Первое проходит накануне праздника Крещения Господня, 18 января, в Крещенский сочельник, второе – в сам день праздника.

"Никакого отличия у этой воды нет, ведь и 18, и 19 января используется один и тот же чин (то есть последовательность молитв) водоосвящения. Вода, освященная по этому чину, называется великой агиасмой, то есть великой святыней", — говорится в сообщении.

Также в день Крещения Господня состоятся праздничные богослужения.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал онлайн-карту купелей для совершения омовений в Крещение.