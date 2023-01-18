В аэропорту Омска проверят задержку рейса в Новосибирск

Фото: Global Look Press
Транспортная прокуратура проверит задержку рейса в Новосибирск в аэропорту Омска.
В международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева объявлена задержка авиарейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Омск – Новосибирск.
Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила, об осуществлении надзорных мероприятий по факту задержки авиарейса в Новосибирск.
В соответствии с расписанием, судно должно было вылететь в 10:40 18 января, однако авиакомпанией предварительно перенесла вылет на 20:00. Выполнения данного рейса ожидают 75 пассажиров, из них 1 ребенок.
Омской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг в период ожидания рейса, в аэропорту организован прием граждан.
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