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В аэропорту Омска проверят задержку рейса в Новосибирск

Фото В аэропорту Омска проверят задержку рейса в Новосибирск
Фото В аэропорту Омска проверят задержку рейса в Новосибирск

Фото: Global Look Press

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса в Новосибирск в аэропорту Омска.

В международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева объявлена задержка авиарейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Омск – Новосибирск.

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила, об осуществлении надзорных мероприятий по факту задержки авиарейса в Новосибирск.

В соответствии с расписанием, судно должно было вылететь в 10:40 18 января, однако авиакомпанией предварительно перенесла вылет на 20:00. Выполнения данного рейса ожидают 75 пассажиров, из них 1 ребенок.

Омской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг в период ожидания рейса, в аэропорту организован прием граждан.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Транспортная прокуратура
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