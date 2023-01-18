В Черепановском районе Новосибирской области ускорят темпы догазификации

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Получен положительный ответ на обращение жителей Черепановского района к Председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву по поводу ускорения темпа выполнения программы догазификации.

Жители микрорайона имени Канакова поселка Посевная Черепановского района обратились к Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с проблемой. На большей части поселка газ проведен, кроме самых новых улиц, а для собственников почти 300 домовладений микрорайона имени Канакова доступ к газораспределительным коммуникациям невозможен.

«Два года назад сделали проект по догазификации микрорайона, были поставлены в график работ на 2024-2025 годы. Но жители очень просили ускорить процесс. Поэтому и обратились к Андрею Ивановичу Шимкиву», – прокомментировал глава рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области Сергей Колесников. По его словам, заявление на догазификацию в Посевной подали собственники более чем 200 домовладений, которые сейчас отапливаются дровами и углем.

По просьбе Андрея Шимкива глава Черепановского района Сергей Овсянников провел встречу в поселке. Он разъяснил, что имеются документы о переносе газификации этой территории с 2024 на 2023 годы. Для этого была проведена большая работа, отметил Сергей Овсянников. Глава района рассказал жителям, какие действия им необходимо предпринять, чтобы возможность подключиться к газораспределительным линиям получили как можно большее количество собственников жилья.

Как прокомментировал Андрей Шимкив, тема усиления темпа и масштаба социальной догазификации постоянно звучит на депутатских комитетах и комиссиях. С просьбой ускорить подведение коммуникаций к домам обращаются к парламентариям избиратели. «Мы готовы идти навстречу, делать все, чтобы люди могли использовать в быту газ. Топить дровами и углем в двадцать первом веке – совсем не вариант! Мы обращались к председателям советов депутатов, главам органов местного самоуправления: нужно людям больше рассказывать о программе догазификации, убеждать их подавать заявки и требовать решить проблему. Вы знаете прекрасно, какое внимание Президент уделяет этому вопросу. Газ – это не только тепло и комфортно, но и огромная экономия», – подчеркнул Андрей Шимкив.

Кроме того, в Посевной решен еще один давний вопрос, он касается газификации поселковой больницы. О том, что учреждение отапливается электричеством, жители рассказали во время рабочего визита на округ Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива. В 2023 году из бюджета Новосибирской области выделены ассигнования на разработку проектно-сметной документации для перевода учреждения на газовое отопление.

Для справки

Цель программы социальной газификации, которая действует в России, – бесплатное подключение к газовым сетям частных домов, которые расположены в населенных пунктах, где уже есть газ. Поэтому ее также называют программой догазификации.

Условия участия в программе: населенный пункт газифицирован; дом должен быть частный или блокированной застройки, тaунхаус; дом построен, и есть документы о регистрации права собственности и на дом, и на земельный участок; газ используется только для бытовых нужд.

До границы земельного участка газ проводится бесплатно. Работы по прокладке труб по участку и внутри дома, а также покупка газового оборудования – котла и плиты – за счет собственника. Введены субсидии и компенсации для различных категорий граждан, участвующих в программе социальной газификации.

Подать заявку на догазификацию можно:

- онлайн на сайте connectgas.ru.

- лично в ООО «Газпром газораспределение Томск».

- через многофункциональный центр (МФЦ).

- через портал Госуслуг.