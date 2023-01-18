В Новосибирске на кассах станции метро «Спортивная» установили бронированные стёкла

Фото: Спецтрансстрой
Бронированные стёкла появились на кассах строящейся станции метро в Новосибирске.
На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске в кассовых зонах установили бронированные стёкла. Об этом сообщили в пресс-службе подрядной организации «Спецтрансстрой».
К эксплуатации подготовили две зоны из восьми окон. Толщина стеклопакета составляет 38 мм. Стекло выполнено из пулестойкого и ударопрочного материала. Кроме того, оно не рассыпается при сильных ударах и прочих повреждениях.
Изготовленные конструкции соответствуют российским и европейским стандартам, добавили в компании.
Ранее на станции метро "Спортивная" в Новосибирске завершили монтаж дверей так называемой первой линии. Всего установлено 15 дверей, вес каждой составляет 27 килограммов, чтобы удерживать воздушные потоки от движущихся поездов.
Напомним, с 31 декабря в Новосибирске начала работать остановка "Метро Спортивная".
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