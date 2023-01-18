В Новосибирске на кассах станции метро «Спортивная» установили бронированные стёкла

Фото: Спецтрансстрой

Бронированные стёкла появились на кассах строящейся станции метро в Новосибирске.

На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске в кассовых зонах установили бронированные стёкла. Об этом сообщили в пресс-службе подрядной организации «Спецтрансстрой».

К эксплуатации подготовили две зоны из восьми окон. Толщина стеклопакета составляет 38 мм. Стекло выполнено из пулестойкого и ударопрочного материала. Кроме того, оно не рассыпается при сильных ударах и прочих повреждениях.

Изготовленные конструкции соответствуют российским и европейским стандартам, добавили в компании.

Ранее на станции метро "Спортивная" в Новосибирске завершили монтаж дверей так называемой первой линии. Всего установлено 15 дверей, вес каждой составляет 27 килограммов, чтобы удерживать воздушные потоки от движущихся поездов.

Напомним, с 31 декабря в Новосибирске начала работать остановка "Метро Спортивная".