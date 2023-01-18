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общество

В Новосибирске пенсионер в суде получил справку о своей «смерти»

Фото В Новосибирске пенсионер в суде получил справку о своей «смерти»
Фото В Новосибирске пенсионер в суде получил справку о своей «смерти»

Фото: Freepik.com

Пожилой мужчина из Новосибирска узнал, что уже 2 года числится в списках погибших.

В Новосибирске пенсионер узнал, что ему 2 года назад выписали справку о смерти. Об этом ему рассказали в суде, сообщает издание «Прецедент».

Несмотря на «смерть» пенсионера, администрация Новосибирска подала на него в суд из-за неправильно установленного забора. В суде ему сообщили, что он уже 2 года как снят с учёта и продемонстрировали справку о смерти.

В справке значится, что мужчина был снят с учёта в декабре 2020 года. Теперь новосибирец намерен обратиться в МВД, чтобы понять, как такое произошло, и как вернуть юридический статус «живого».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ветеран ВОВ требует с МВД 100 тысяч рублей за незаконное удержание.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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