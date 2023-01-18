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общество

В Новосибирске следователи начали проверку после вспышки кори

Фото В Новосибирске следователи начали проверку после вспышки кори
Фото В Новосибирске следователи начали проверку после вспышки кори

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирские следователи выясняют обстоятельства вспышки кори в регионе.

В Новосибирске начата доследственная проверка по факту вспышки кори. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Ранее управление Роспотребнадзора по региону оценило обстановку с заболеваемостью как неблагоприятную.

«По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, в рамках которой следователи будут проверять и информацию о том, что переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства и дана юридическая оценка действиям сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

В Новосибирской области распространяется корь. Инфекционной болезнью заразились уже 45 человек. Об этом сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Из 45 случаев заболевания корью только 17 — у детей, хотя и считается, что корь — «детская» болезнь. Часто дети действительно заболевают первыми, но затем инфекция перекидывается на их родителей, если они не вакцинированы от кори.

Повышенная заболеваемость корью фиксируется в Новосибирской области в ноября 2022 года, уточнила Лада Самойлова. По её словам, возбудитель болезни завезён из среднеазиатской страны.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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