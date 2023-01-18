В Новосибирске водитель открыл стрельбу в пробке на Кирова

Водитель из Новосибирска устроил стрельбу на проезжей части утром 18 января.

Конфликт с участием двух водителей произошел в Новосибирске на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова 18 января. Мужчины повздорили, после чего один из них открыл огонь. Видео инцидента опубликовано в группе "Инцидент Новосибирск" в "ВК".

"Опа, с пистолетом!", — комментирует происходящее очевидец инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали ситуацию.