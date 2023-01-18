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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с мусором на 30 млн рублей

Фото В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с мусором на 30 млн рублей
Фото В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с мусором на 30 млн рублей

Фото Сиб.фм

Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при организации вывоза твёрдых коммунальных отходов возбуждено в Новосибирской области.

В Новосибирской области следователи ГУ МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при организации вывоза мусора. Предварительно ущерб составил 30 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Как отмечается в материалах дела, в 2018 году между Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология — Новосибирск» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. При этом, как полагают следователи, неустановленные лица из числа руководителей ООО «Экология — Новосибирск» заведомо знали, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства.

В прокуратуре области отметили, что в 2019 году подрядчики оказали услуги на сумму 75 миллионов рублей, 30 миллионов рублей из этой суммы "Экология-Новосибирск" не оплатила.

Сообщается также, что от граждан и юрлиц регоператор по вывозу мусора получил 1 миллиард рублей.

"Эти средства были перечислены аффилированному юридическому лицу", — уточнили в прокуратуре.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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