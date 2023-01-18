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общество

В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона
Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона

Фото: "Новосибирск скорбит", АСТ-54, администрации Купинского, Кыштовского, Сузунского, Баганского, Ордынского, Венгеровского и Краснозерского районов, страница Константина Терещенко Вконтакте, ИНГГ СО РАН.

Опубликованы фото погибших участников спецоперации из Новосибирской области.

Издание «МК в Новосибирске» подготовило подборку фотографий уроженцев Новосибирской области, погибших в ходе специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года на территории Украины.

Все погибшие на фотографиях ниже — жители Новосибирской области: контрактники, добровольцы или призванные в рамках частичной мобилизации. Сколько всего погибло их земляков в зоне СВО, узнать невозможно, как и собрать их портреты.

Многие из погибших получили посмертно орден Мужества.

Дмитрий Глущенко, Карасук, 22 года.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 2

Евгений Гауэрт. Погиб в сентябре 2022 года. Поднял тревогу, заметив противника. Погиб от разрыва артиллерийского снаряда.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 3

Андрей Болдырев. Погиб в селе Белогорка Херсонской области в сентябре 2022 года.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 4

Вячеслав Кевиш. Спецназовец. Погиб 16 сентября 2022 года во время боевого задания, прикрывая своих товарищей.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 5

Дмитрий Крюков, 26 лет. Командовал танковой ротой, погиб при исполнении задачи.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 6

Максим Бабяк, 21 год. Доброволец. Погиб в октябре 2022 года.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 7

Замир Гареев, 29 лет. Погиб осенью 2022 года, посмертно награжден орденом Мужества.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 8

Антон Сниткин, 42 года. Призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 9

Владимир Чепрасов. Погиб, защищая своего товарища.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 10

Денис Цеценко. Мобилизован в сентябре 2022 года, погиб 11 декабря. Посмертно награжден орденом Мужества.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 11

Шамиль Каримов, 37 лет. 1 декабря отправился в зону СВО добровольцем, служил гранатометчиком в стрелковой роте. Погиб 4 января 2023 года. В Новосибирской области у него осталась жена и пятеро детей.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 12

Григорий Макаров, 40 лет. Призван по частичной мобилизации, погиб 4 декабря 2022 года.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 13

Александр Дулин, 29 лет. Служил наводчиком-оператором БМП. Погиб в ходе СВО, прощание с ним состоялось 13 января 2023 года.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 14

Роман Кулешов. Погиб в зоне СВО в декабре 2022 года после 5 месяцев спецоперации.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 15

Александр Смердов, 33 года. Погиб на СВО. Его похоронили в январе 2023 года.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 16

Петр Леонов, 48 лет. Отправился на СВО добровольцем. Погиб после миномётного обстрела 14 января.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 17

Алексей Буслаев, 27 лет. Служил по контракту, его направили в зону СВО. Погиб 26 августа 2022 года. Каждый год в день его похорон, 12 сентября, в знак соболезнования в Краснозерском районе будет проводиться день траура.

Фото В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона 18

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР, что полчаса провести с мобилизованным мужем.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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