В Новосибирской области опубликовали фото 17 погибших на СВО жителей региона

Фото: "Новосибирск скорбит", АСТ-54, администрации Купинского, Кыштовского, Сузунского, Баганского, Ордынского, Венгеровского и Краснозерского районов, страница Константина Терещенко Вконтакте, ИНГГ СО РАН.

Опубликованы фото погибших участников спецоперации из Новосибирской области.

Издание «МК в Новосибирске» подготовило подборку фотографий уроженцев Новосибирской области, погибших в ходе специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года на территории Украины.

Все погибшие на фотографиях ниже — жители Новосибирской области: контрактники, добровольцы или призванные в рамках частичной мобилизации. Сколько всего погибло их земляков в зоне СВО, узнать невозможно, как и собрать их портреты.

Многие из погибших получили посмертно орден Мужества.

Дмитрий Глущенко, Карасук, 22 года.

Евгений Гауэрт. Погиб в сентябре 2022 года. Поднял тревогу, заметив противника. Погиб от разрыва артиллерийского снаряда.

Андрей Болдырев. Погиб в селе Белогорка Херсонской области в сентябре 2022 года.

Вячеслав Кевиш. Спецназовец. Погиб 16 сентября 2022 года во время боевого задания, прикрывая своих товарищей.

Дмитрий Крюков, 26 лет. Командовал танковой ротой, погиб при исполнении задачи.

Максим Бабяк, 21 год. Доброволец. Погиб в октябре 2022 года.

Замир Гареев, 29 лет. Погиб осенью 2022 года, посмертно награжден орденом Мужества.

Антон Сниткин, 42 года. Призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Владимир Чепрасов. Погиб, защищая своего товарища.

Денис Цеценко. Мобилизован в сентябре 2022 года, погиб 11 декабря. Посмертно награжден орденом Мужества.

Шамиль Каримов, 37 лет. 1 декабря отправился в зону СВО добровольцем, служил гранатометчиком в стрелковой роте. Погиб 4 января 2023 года. В Новосибирской области у него осталась жена и пятеро детей.

Григорий Макаров, 40 лет. Призван по частичной мобилизации, погиб 4 декабря 2022 года.

Александр Дулин, 29 лет. Служил наводчиком-оператором БМП. Погиб в ходе СВО, прощание с ним состоялось 13 января 2023 года.

Роман Кулешов. Погиб в зоне СВО в декабре 2022 года после 5 месяцев спецоперации.

Александр Смердов, 33 года. Погиб на СВО. Его похоронили в январе 2023 года.

Петр Леонов, 48 лет. Отправился на СВО добровольцем. Погиб после миномётного обстрела 14 января.

Алексей Буслаев, 27 лет. Служил по контракту, его направили в зону СВО. Погиб 26 августа 2022 года. Каждый год в день его похорон, 12 сентября, в знак соболезнования в Краснозерском районе будет проводиться день траура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР, что полчаса провести с мобилизованным мужем.