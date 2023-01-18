Фото: Администрация Куйбышевского района

В Новосибирской области отменили Крещенские купания в реке Омь из-за двойного льда.

Специалисты ГИМС МЧС по Новосибирской области провели обследование льда в Куйбышеве и установили, что вода замерзла с двойной прослойкой. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

"В таких условиях проводить массовые купания в проруби запрещено по соображениям безопасности", — отметил начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района Никита Остапенко.

Также он рассказал, что верхняя слой льда составляет 8 сантиметров, далее идет прослойка воды около 8 сантиметров и далее лед толщиной 32 сантиметра. Предварительно, вода промерзла так из-за резкого изменения уровня воды после ледостава.

Как ранее писал Сиб.фм, Крещенские купания, особенно если они проводятся в самодельных купелях, могут представлять серьезную угрозу жизни. Рассказываем о случаях смертей во время омовения в проруби и о том, как избежать трагедий.