В Новосибирской области в мороз спасли собаку с переломанным позвоночником

Фото из группы "Мой Мошковский" во "ВКонтакте"

На трассе Мошковского района Новосибирской области дальнобойщики спасли собаку с переломанным позвоночником.

Замерзающую собаку на трассе в тридцатиградусный мороз в Мошковском районе обнаружили дальнобойщики. Животное не могло даже ходить, так волонтёры поняли, что у него переломанный позвоночник.

«Один из дальнобойщиков подкормил собаку и сообщил о находке волонтёрам. До этого помогали собаке водители тягачей, которые кооперируясь по рации, помогали оказавшемуся в беде зверю», – сообщают очевидцы в группе «Мой Мошковский» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас пёс находится в ветеринарной клинике, собаке собирают деньги на лечение. Ветеринары подтверждают, что у животного переохлаждение и переломанные кости.

Кстати, в морозы волонтёры спасли сразу несколько собак, которые едва не погибли. Ещё одно избитое животное дальнобойщики также приметили в Болотном. Вся информация передаётся зоозащитникам, и они ищут хозяев пострадавшим собакам. Но добавляют:

"Мы не можем выехать ко всем и спасти всех, как бы нам этого не хотелось! Мы не потянем финансово и нам абсолютно некуда размещать животных",

— сказано в объявлении, размещённом в группе animal_nsk во «ВКонтакте».