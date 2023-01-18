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В Новосибирской области в мороз спасли собаку с переломанным позвоночником

Фото В Новосибирской области в мороз спасли собаку с переломанным позвоночником
Фото В Новосибирской области в мороз спасли собаку с переломанным позвоночником

Фото из группы "Мой Мошковский" во "ВКонтакте"

На трассе Мошковского района Новосибирской области дальнобойщики спасли собаку с переломанным позвоночником.

Замерзающую собаку на трассе в тридцатиградусный мороз в Мошковском районе обнаружили дальнобойщики. Животное не могло даже ходить, так волонтёры поняли, что у него переломанный позвоночник.

«Один из дальнобойщиков подкормил собаку и сообщил о находке волонтёрам. До этого помогали собаке водители тягачей, которые кооперируясь по рации, помогали оказавшемуся в беде зверю», – сообщают очевидцы в группе «Мой Мошковский» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас пёс находится в ветеринарной клинике, собаке собирают деньги на лечение. Ветеринары подтверждают, что у животного переохлаждение и переломанные кости.

Кстати, в морозы волонтёры спасли сразу несколько собак, которые едва не погибли. Ещё одно избитое животное дальнобойщики также приметили в Болотном. Вся информация передаётся зоозащитникам, и они ищут хозяев пострадавшим собакам. Но добавляют:

"Мы не можем выехать ко всем и спасти всех, как бы нам этого не хотелось! Мы не потянем финансово и нам абсолютно некуда размещать животных",

— сказано в объявлении, размещённом в группе animal_nsk во «ВКонтакте».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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