В овраге под Новосибирском нашли расчленённое тело мужчины

В Новосибирской области нашли скинутое в овраг расчленённое тело мужчины.

В среду, 18 января, в городе Бердск Новосибирской области нашли расчленённое тело мужчины в овраге. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на очевидца происшествия и подтверждают следователи СК РФ.

Тело нашли в овраге возле дома №37 на улице Попова. Очевидцы отмечают, что тело вмёрзло в лёд, и найти все части не удалось.

Пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области подтвердила информацию о найденном теле редакции «АиФ-Новосибирск».

Следователи проводят проверку и по её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском нашли тело таксиста в розовом свитере. Он уезжал в неизвестном направлении за 2 дня до исчезновения, а затем волонтёры нашли труп.