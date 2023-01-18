В России впервые провели операцию при помощи робота-хирурга

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Хирурги из Иркутска впервые провели роботическую антирефлюксную операцию.

Хирурги областной детской клинической больницы в Иркутске провели первую роботическую антирефлюксную операцию четырёхлетнему мальчику. Она заключается в создании манжеты, не позволяющей забрасывать пищу из желудка обратно в пищевод, пишет RuNews24.ru.

Ребенок, которого прооперировали часто болел пневмонией, кашлял, а также страдал сиплостью голоса. Врачи смогли установить, что причиной этому стала микроаспирация дыхательных путей, которая развивается на фоне забрасывания пищи из желудка в пищевод. Помочь ему могла только операция фундопликации.

По словам главврача больницы Юрия Козлова, операция была выполнена путем лапароскопии. Она длилась полтора часа и прошла без осложнений.





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Новости онлайн: Источник: https://runews24.ru/health/18/01/2023/23b62c37973a64a9c48761426d3a794d Новости онлайн: http://runews24.ru/ Как пояснил Козов, устройство манжеты обволакивает пищевод и усиливает замыкательный аппарат нижней трети пищевода. Стандартная операция выполняется путём лапароскопии. Иркутские врачи сделали первую роботическую фундопликацию Нисена. Она длилась полтора часа и прошла без осложнений.

Напомним, самарские врачи спасли 13-летнего мальчика от инвалидности с помощью гексапода.