В России впервые провели операцию при помощи робота-хирурга

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Хирурги из Иркутска впервые провели роботическую антирефлюксную операцию.
Хирурги областной детской клинической больницы в Иркутске провели первую роботическую антирефлюксную операцию четырёхлетнему мальчику. Она заключается в создании манжеты, не позволяющей забрасывать пищу из желудка обратно в пищевод, пишет RuNews24.ru.
Ребенок, которого прооперировали часто болел пневмонией, кашлял, а также страдал сиплостью голоса. Врачи смогли установить, что причиной этому стала микроаспирация дыхательных путей, которая развивается на фоне забрасывания пищи из желудка в пищевод. Помочь ему могла только операция фундопликации.
По словам главврача больницы Юрия Козлова, операция была выполнена путем лапароскопии. Она длилась полтора часа и прошла без осложнений.
Напомним, самарские врачи спасли 13-летнего мальчика от инвалидности с помощью гексапода.
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