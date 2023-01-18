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В селе под Новосибирском ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки

Фото В селе под Новосибирском ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки
Фото В селе под Новосибирском ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки

Фото: Piotr Kuczynski / Wikipedia

В Новосибирской области нашли очаг бешенства.

В селе Сарыбалык Здвинского района Новосибирской области ввели карантин после обнаружения бешеной енотовидной собаки. Животное пришли из леса и не успело никого укусить. Постановление о карантине на 2 месяца опубликовали на сайте правительства региона.

Как сообщил судебно-ветеринарный эксперт, руководитель пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт для BFM-Новосибирск, причиной карантина стал визит на территорию частного хозяйства енотовидной собаки.

Животное вело себя неадекватно для дикого зверя. Владелец частного хозяйства заподозрил у него бешенство и убил. Биоматериал хищника отправили на исследование и подтвердили подозрение.

Теперь с 18 января по 18 марта в селе Сарабалык запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, на которых собираются восприимчивые к вирусу бешенства животные. Также запрещено вывозить животных за пределы села. Ограничение не затрагивает свободу перемещения и контактов самих жителей населенного пункта.

Примечательно, что предыдущий случай бешенства также фиксировали в Эдвинском районе: село Верх-Урюм закрывали для ввоза и вывоза животных на 2 месяца.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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