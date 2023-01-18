В шести маршрутках Новосибирска выросла цена за проезд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стоимость проезда в некоторых маршрутках Новосибирска выросла до 35-70 рублей.

В Новосибирске выросла цена за проезд в нескольких маршрутных такси. В январе стоимость проезда по некоторым маршрутам составляет 35-70 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления городским автоэлектротранспортом.

Обновленные цены на проезд в маршрутках

№7, «Ул. Белоусова» — «Микрорайон "Щ"» — 35 рублей.

№43, «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ» — 40 рублей.

№53, «Колледж им. Н. А. Лунина» — «Крылья» — 40 рублей.

№73, «Северное кладбище» — «ДК им. Кирова — 40 рублей (тариф изменится с 25 января).

№28, ПКиО «Заельцовский» — «Диагностический центр» — 35 рублей.

№15, «Метро "Площадь Маркса"» — «Цветной проезд» — 70 рублей.

№35, «Цветной проезд» — «Метро "Речной вокзал"» — 60 рублей.

Цены на проезд в муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и метро не изменились. После повышения тарифа в декабре 2022 года до 30 рублей стоимость проезда останется неизменной до конца 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тарифы ЖКХ в Новосибирске выросли на 9-12%.