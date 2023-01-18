В шести маршрутках Новосибирска выросла цена за проезд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Стоимость проезда в некоторых маршрутках Новосибирска выросла до 35-70 рублей.
В Новосибирске выросла цена за проезд в нескольких маршрутных такси. В январе стоимость проезда по некоторым маршрутам составляет 35-70 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления городским автоэлектротранспортом.
Цены на проезд в муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и метро не изменились. После повышения тарифа в декабре 2022 года до 30 рублей стоимость проезда останется неизменной до конца 2023 года.
Ранее Сиб.фм сообщал, что тарифы ЖКХ в Новосибирске выросли на 9-12%.
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