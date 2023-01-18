Ведический астролог дала прогноз на неделю перед новолунием с 18 по 22 января

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По словам ведического астролога Светланы Кройцер, вся неделя будет благоприятной и творческой. В конце недели ожидается новолуние, однако даже это событие будет носить созидательный характер.

Ведический астролог Светлана Кройцер сделала прогноз на неделю перед новолунием. По ее словам, вся неделя будет благоприятной и творческой. В конце недели ожидается новолуние, однако даже это событие будет носить созидательный характер, пишет Pravda.Ru.Полный прогноз публикуем ниже, начиная с 18 января.

18 января, среда

В эту дату энергетическое поле носит творческий и лёгкий характер. В среду лучше всего заняться творчеством, танцами и музыкой. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни.

19 января, четверг

В четверг преобладают интенсивные энергии, поэтому не следует браться за новые дела. Этот день уже близок к новолунию, поэтому лучше воздержаться от проявления негативных эмоций и не вступать в конфликты.

20 января, пятница

В пятницу не стоит принимать важные решения, лучше избавиться от ненужных вещей или провести интоксикацию организма.

21 января, суббота

Суббота — день новолуния. Луна начинает новый цикл, поэтому сегодня лучше всего провести в спокойных домашних делах.

22 января, воскресенье

В этот день энергетическое поле носит уже более лёгий характер. В воскресенье можно смело планировать дела и заниматься творчеством.

Напомним, астролог назвала самые удачные дни для жителей Новосибирска в 2023 году.