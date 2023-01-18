Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество спорт

Власти Новосибирска рассказали о реконструкции бассейна СКА

Фото Власти Новосибирска рассказали о реконструкции бассейна СКА
Фото Власти Новосибирска рассказали о реконструкции бассейна СКА

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске продолжаются работы по реконструкции крупнейшего бассейна СКА.

По сообщению правительства Новосибирской области, работы по реконструкции бассейна СКА на улице Воинская продолжаются даже в выходные. В данный момент на стройплощадке ведутся работы по кирпичной кладке, монтажу балок и связей.

Спортивный объект с дорожками длиной 50 метров станет вторым, после «Нептуна», городским бассейном, соответствующим требованиям Международной федерации плавания. Реконструкция, начатая по поручению губернатора Андрея Травникова, позволит увеличить набор в областную школу олимпийского резерва водных видов спорта. Кроме того, будут созданы условия для того, чтобы спортом могли заниматься и маломобильные категории граждан.

Помимо современных плавательных дорожек, в новом трехэтажном спорткомплексе будут оборудованы трибуны для зрителей, тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный зал и зал для занятий фитнесом, радиоузел и киноаппаратная.

Напомним, реконструкцию бассейна обсуждали с 2018 года, а в 2021 году снесли старое здание. Реконструкцией занимается строительная компания депутата Законодательного собрания Новосибирской области Николая Машкарина АО «Астон. Стройтрест 43». Реконструкция проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

реконструкция
Новосибирская область
бассейн
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14691
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11649
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10450
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
10222
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
9107
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8111
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8060
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты