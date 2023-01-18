Власти Новосибирска рассказали о реконструкции бассейна СКА

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске продолжаются работы по реконструкции крупнейшего бассейна СКА.

По сообщению правительства Новосибирской области, работы по реконструкции бассейна СКА на улице Воинская продолжаются даже в выходные. В данный момент на стройплощадке ведутся работы по кирпичной кладке, монтажу балок и связей.

Спортивный объект с дорожками длиной 50 метров станет вторым, после «Нептуна», городским бассейном, соответствующим требованиям Международной федерации плавания. Реконструкция, начатая по поручению губернатора Андрея Травникова, позволит увеличить набор в областную школу олимпийского резерва водных видов спорта. Кроме того, будут созданы условия для того, чтобы спортом могли заниматься и маломобильные категории граждан.

Помимо современных плавательных дорожек, в новом трехэтажном спорткомплексе будут оборудованы трибуны для зрителей, тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный зал и зал для занятий фитнесом, радиоузел и киноаппаратная.

Напомним, реконструкцию бассейна обсуждали с 2018 года, а в 2021 году снесли старое здание. Реконструкцией занимается строительная компания депутата Законодательного собрания Новосибирской области Николая Машкарина АО «Астон. Стройтрест 43». Реконструкция проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».