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общество

"Выписали в инвалидном кресле": в Забайкалье возбудили уголовное дело на 5 больниц после смерти пациентки

Фото "Выписали в инвалидном кресле": в Забайкалье возбудили уголовное дело на 5 больниц после смерти пациентки
Фото "Выписали в инвалидном кресле": в Забайкалье возбудили уголовное дело на 5 больниц после смерти пациентки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Следственный комитет Читы возбудил уголовное дело против сотрудников 5 больниц по факту причинения смерти пенсионерке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников пяти больниц в Чите по факту причинения смерти пенсионерке из посёлка Новокручининский Забайкальского края Любови Быстровой, пишет zabnews.

Как выяснилось, пожилая дама проходила лечение в Краевой клинической инфекционной больнице Читы в период с 26 февраля по 11 марта. По словам родственников, до госпитализации она сохраняла здравый ум, полностью себя обслуживала. Выписали её уже в инвалидном кресле с переломами левой и правой плечевых костей.

Главврач больницы Сергей Лукьянов объяснил это тем, что у пенсионерки было тяжёлое течение коронавируса, поэтому она попала в реанимацию, затем у неё обострились все сопутствующие патологии.

Однако в страховой компания уверены, что в действиях медперсонала были нарушения. Так, 70-летняя пациентка умерла в октябре, а следователи возбудили уголовное дело в отношении пяти больниц совсем недавно.

Напомним, Бастрыкин потребовал возбудить дело после скандального ролика в Самаре.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

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смерть
уголовное дело
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